Поваров российского детского сада, где отравились более 50 детей, наказали

В Тобольске двоих местных жительниц 47 и 55 лет суд признал виновными у отравлении 60 человек в детском саду. Женщины работали в образовательном учреждении поварами. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Суд установил, что в апреле 2022 года женщины, являясь поварами детского сада, накормили 55 детей и пятерых работников учреждение блюдом из куриного мяса, которое не прошло надлежащую термическую обработку. Таким образом они оказали услуги, не отвечающие требованиям безопасности и здоровья потребителей. Позже у всех обедавших в столовой был диагностирован сальмонеллез.

Обвиняемых приговорили к принудительными работам сроком один год и три месяца и год соответственно. Образовательная организация должна выплатить пострадавшим 1 млн 510 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее посетители одного из рязанских ресторанов массово заразились сальмонеллезом.