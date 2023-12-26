Названа причина задержания главы Кургана

Глава Кургана Елена Ситникова задержана по уголовному делу о пожарах. Об этом сообщило издание «Область 45» со ссылкой на источники в городской администрации.

«В администрацию города приехали следователи, Ситникову увезли», — сообщил источник издания.

При этом упоминаются сотрудники Центрального аппарата Следственного комитета России.

С 1997 по 2018 год Ситникова работала на разных должностях администрации Кургана, затем в аппарате главы города и Курганской городской думы. Затем, в 2018 году, Ситникова стала первым заместителем главы Кетовского округа по социальной политике и в 2021 году — главой Кургана.

До этого издание Ura.ru сообщило, что сотрудники правоохранительных органов задержали главу Кургана Елену Ситникову.

Утверждается, что Ситникову якобы задержали представители московского управления Следственного комитета России. Официально эта информация пока не подтверждена.

Ранее в Хакасии после обрушения горки был задержан чиновник.