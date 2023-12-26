В России за неделю зафиксировали рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

Заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла в России на 5%, в 46 регионах показатели заболеваемости превышают средние по стране. Об этом заявили в Telegram-канале Роспотребнадзора.

Всего в стране зарегистрировано более 1,2 млн заболеваний. В ведомстве пояснили, что в 46 регионах России показатели заболеваемости превышают среднероссийские. Однако число заболевших оказалось на 26,8% меньше, чем на такой же неделе в прошлом эпидсезоне, обратили внимание специалисты.

До этого врач-инфекционист Евгений Тимаков предупредил, что в нынешнем эпидсезоне стоит ждать несколько волн заболеваемости различными инфекциями.

Тем временем из-за угрозы COVID-19 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала всех не защищенных от вируса и сезонного гриппа, особенно людей из группы риска, пройти срочную вакцинацию. В организации отметили, что вакцинация всегда остается актуальной и в сезоны пика заболеваемости нужна для предотвращения и снижения последствий от респираторных инфекций.

Ранее власти Петербурга усилили меры по борьбе с ковидом, ОРВИ и гриппом.