Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России за неделю зафиксировали рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла в России на 5%

close
100%
Depositphotos

Заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла в России на 5%, в 46 регионах показатели заболеваемости превышают средние по стране. Об этом заявили в Telegram-канале Роспотребнадзора.

Всего в стране зарегистрировано более 1,2 млн заболеваний. В ведомстве пояснили, что в 46 регионах России показатели заболеваемости превышают среднероссийские. Однако число заболевших оказалось на 26,8% меньше, чем на такой же неделе в прошлом эпидсезоне, обратили внимание специалисты.

До этого врач-инфекционист Евгений Тимаков предупредил, что в нынешнем эпидсезоне стоит ждать несколько волн заболеваемости различными инфекциями.

Тем временем из-за угрозы COVID-19 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала всех не защищенных от вируса и сезонного гриппа, особенно людей из группы риска, пройти срочную вакцинацию. В организации отметили, что вакцинация всегда остается актуальной и в сезоны пика заболеваемости нужна для предотвращения и снижения последствий от респираторных инфекций.

Ранее власти Петербурга усилили меры по борьбе с ковидом, ОРВИ и гриппом.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами