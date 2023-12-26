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Стилист развеяла популярный миф о «мужских» и «женских» цветах одежды

Стилист-имиджмейкер Куликова: розовый и красный – это истинно мужские цвета

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Depositphotos

Традиционно принятые «мужские» и «женские» цвета поменялись местами, убеждена стилист-имиджмейкер Мария Куликова. Считается, что мальчикам нужно покупать одежду голубого цвета, а девочкам – розового, однако это неверно, так как раньше все было наоборот, заявила она в эфире радиостанция «Говорит Москва».

Синий цвет, который успокаивающе действует на психику, Куликова назвала женским оттенком, а красный – мужским.

«Синий цвет нашу психику гасит, эмоциональный, энергичный такой настрой, а красный, наоборот, возбуждает. В какой-то момент все переместилось. Мужчинам, мальчикам стали предлагать голубой и синий, — рассказала стилист. — Зайти в детский магазин и попытаться что-то найти не в голубых, в других оттенках для парня очень сложно, как и для девочки — не розовых».

При желании цвета можно менять, варьировать и по-разному сочетать, добавила Куликова. Однако не следует считать, что розовый цвет – исключительно женский, заключила она.

Напомним, ученые выяснили, что одежда красного цвета может повышать внешнюю привлекательность женщин. Согласно их исследованию, одна и та же женщина на красном фоне кажется симпатичнее, чем на белом.

Ранее эксперты рассказали россиянам, в нарядах каких цветов лучше всего встречать Новый год Дракона 2024.

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