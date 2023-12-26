В Волгограде школьница получила тяжелые травмы на трассе для картинга

В одном из торговых центров Волгограда несовершеннолетняя девочка получила тяжелые травмы в картинг-центре: микроавтомобиль, которым управлял ребенок, оказался неисправен. Об этом сообщает СУ СК РФ региона в Telegram-канале.

Инцидент произошел в волгоградском торговом центре, 14-летняя школьница каталась на карте, в какой-то момент ее микроавтомобиль врезался в ехавший рядом, школьница получила тяжелые травмы и была госпитализирована.

Как установили следователи, карт, на котором передвигалась пострадавшая, не был оборудован педалью тормоза и находился в технически неисправном состоянии, сотрудники картинг-центра также не объяснили ребенку правила безопасности. Возбуждено уголовное дело.

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