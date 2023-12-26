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Выкладывавшим видео ударов по Крыму людям пригрозили спецслужбами

Советник главы Крыма: спецслужбы займутся теми, кто выкладывал видео ударов ВСУ

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Советник главы Крыма Олег Крючков предупредил, что гражданами, которые выкладывали видео ударов по Феодосии и другим городам полуострова, займутся спецслужбы. Об этом чиновник написал в своем Telegram-канале.

Крючков напомнил, что идут боевые действия и враг периодически наносит удары по Крыму. В результате случаются прилеты и попадания.

«Однако, это точно не повод скакать на своих балконах в трусах, снимать видео и выкладывать его в сеть. Таким образом вы работаете на врага, делаете работу его разведки — объективный контроль. Все выложившие видео уже установлены, проводится работа специальных служб», — заявил советник главы Крыма.

Он предупредил, что за публикацию кадров прилетов может наступить уголовная ответственность.

Об атаке ВСУ в районе Феодосии в ночь на 26 декабря сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, взрывы раздались в районе порта. Позднее Минобороны уточнило, что украинские войска нанесли удар по большому десантному кораблю «Новочеркасск». Более 350 жителей домов, близких к порту, эвакуировали.

Ранее Аксенов сообщил, что аэропорт Симферополя будет закрыт до окончания военной операции.

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