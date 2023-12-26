Гобзавра и Людмурика обязали удалить записи их треш-стримов

В Челябинске суд обязал треш-блогеров Андрея Яшина и его матери Людмилы, которые известны в интернете как Гобзавр и Людмурик, удалить записи своих стримов. Об этом сообщили «Известия».

Те записи, которые могут остаться в сети, должны быть недоступны для несовершеннолетних, отметило издание. Сам Яшин уверен, что ничего провокационного или незаконного они во время записи с матерью не делали.

«Кто-то нас подписывает к треш-стримерам. Мы не треш-стримеры. Мы обычные стримеры. Мы на камеру с моей мамой читаем шутки, анекдоты», — заявил он.

Тем не менее мать и сын с Урала получили известность, распивая алкоголь на камеру и выполняя различные задания от подписчиков и зрителей за донаты. Иногда Гобзавр избивал и оскорблял свою мать, что неоднократно попадало на видео. Несколько раз на бесчинства блогеров жаловались сами интернет-пользователи.

В итоге сотрудники прокуратуры все же отреагировали на жалобы людей и изучили контент стримеров. После проверки иск к семейству передали в суд. Помощник прокурора Советского района Челябинска Татьяна Поздеева рассказала, что часть видео с буйным семейством удалили из интернета.

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