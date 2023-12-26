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Бродячие собаки едва не растерзали девятилетнего мальчика в Волгограде

«V1»: в Волгограде бродячие собаки искусали ребенка

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Depositphotos

В Волгограде две бездомные собаки набросились на школьника и укусили ребенка за ногу, все произошло на глазах у отца ребенка, мужчина смог отогнать животных. Об этом сообщает «V1».

Инцидент произошел 24 декабря на улице Менжинского в Волгограде, ребенок выходил из машины возле дома, когда на него неожиданно набросились две большие собаки. Агрессивные псы укусили мальчика за ногу, собак от школьника отогнал его отец.

«Одна подхватила его за штанину. Клыками его прижали. Сейчас на ноге у него синяк. Он теперь боится выходить на улицу. В школу и на тренировки сопровождаем его от двери до двери. Собаки терроризируют весь двор», — рассказал родитель.

По словам мужчины, местные жители уже неоднократно обращались с жалобами в районную администрацию и службу по отлову бродячих животных, но никаких мер принято не было.

Ранее на Кавказе на девушку набросилась домашняя собака и разорвала ногу.

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