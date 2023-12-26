Врач рассказала, какие продукты можно есть на ночь без вреда для фигуры

На ночь без вреда для фигуры можно есть легкие и низкокалорийные продукты. Об этом Pravda.Ru рассказала эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.

Так, она рекомендует обратить внимание на овощи, например, огурцы, помидоры, брокколи, шпинат, а также фрукты — яблоко, груша, апельсины и грейпфруты. Однако, по словам эксперта, перед сном не стоит употреблять бананы и другие фрукты с высоким содержанием сахара.

Ночью также можно есть немного орехов, богатых жирами, морскую капусту и йогурты без добавленного сахара, продолжила Курбатова. При этом она уточнила, что количество потребляемой пищи должна быть умеренной. Ужинать лучше не менее чем за два-три часа до сна, чтобы организм успел переварить пищу, заключила врач.

Диетолог, нутрициолог Лилия Стародубцева до этого говорила, что легкий ужин позволяет организму расщепить и усвоить утреннюю пищу. По ее словам, для вечернего приема пищи подойдут рыба, яйца и овощи.

Ранее сообщалось, что неправильное время приема пищи может увеличить риск инсульта на 28%.