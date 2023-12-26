Россияне рассказали, что их больше всего раздражает перед Новым годом

Каждого третьего (29%) россиянина больше всего перед Новым годом раздражают непомерные расходы, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 10,1 тыс. человек.

Еще 19% отметили, что им не нравятся одни и те же звезды в новогодних передачах на телевидении, 8% — поиск подарков, 7% — автомобильные пробки, 5% — закупка продуктов. Некоторых россиян также напрягает приготовление блюд к столу, необходимость поздравлять коллег и знакомых, а также установка и украшение елки. При этом 11% ответили, что их раздражает все. А 13%, напротив, признались, что им все нравится.

Клинический психолог Владимир Крупин отметил, что такие результаты связаны с появлением рефлексии на фоне уходящего года.

«На этом фоне особенно нарастает раздражение из-за тех трудностей, с которыми приходится сталкиваться человеку, и сложностей, которые приходилось переживать в течение года. Вот и получается, что предновогоднее время концентрирует в себе накопленную человеком за год злость», — отметил эксперт.

Чтобы справиться с раздражением, он советует разобраться в конкретных его причинах и постараться исправить некоторые моменты, если это возможно.

До этого опрос kp.ru показал, что новогоднее настроение появилось только у 11% россиян. По их словам, атмосфера праздника их окружает повсюду. При этом 30% опрошенных надеются, что праздничное настроение у них появится к концу недели, когда закончится рабочая неделя.

Ранее юрист рассказала о минусах увольнения перед Новым годом.