Россиянку обвинили в истязании годовалого сына

В Кунгуре Пермского края местную жительницу подозревают в систематическом истязании годовалого ребенка. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

25-летнюю мать из Кунгура обвинили в издевательствах над маленьким сыном. Как установили правоохранители, женщина в состоянии алкогольного опьянения наносила побои годовалому мальчику, истязания длились более месяца.

О произошедшем стало известно после обращения соседей матери в полицию. Женщину задержали, в ходе допроса она призналась, что била ребенка. Мальчика из семьи изъяли, возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге девушка обвинила отца в домогательствах, которые длились пять лет.