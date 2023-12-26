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Россиянку обвинили в истязании годовалого сына

В Пермском крае мать подозревают в истязании годовалого ребенка

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Depositphotos

В Кунгуре Пермского края местную жительницу подозревают в систематическом истязании годовалого ребенка. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

25-летнюю мать из Кунгура обвинили в издевательствах над маленьким сыном. Как установили правоохранители, женщина в состоянии алкогольного опьянения наносила побои годовалому мальчику, истязания длились более месяца.

О произошедшем стало известно после обращения соседей матери в полицию. Женщину задержали, в ходе допроса она призналась, что била ребенка. Мальчика из семьи изъяли, возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге девушка обвинила отца в домогательствах, которые длились пять лет.

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