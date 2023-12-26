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Сахалинца отправят на 15 лет в колонию за подготовку диверсии на объекте ТЭК

Сахалинца приговорили к 15 годам колонии за подготовку диверсии на объекте ТЭК

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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

В Сахалинской области суд приговорил жителя региона к 15 годам лишения свободы за госизмену и подготовку диверсии на объекте топливно-энергетического комплекса региона (ТЭК). Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Сахалинской области, передает «Интерфакс».

Мужчину 1980 года рождения приговорили к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшейся части — в исправительной колонии строгого режима.

По данным УФСБ, сахалинец «под руководством спецслужб Украины осуществлял подготовку диверсии на объекте топливно-энергетической системы острова».

При задержании у него дома изъяли инструкции по изготовлению самодельных взрывных и зажигательных устройств, компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и средства связи, которые, как заявили в пресс-службе, содержали «большое количество террористического и экстремистского контента и переписку с координатором».

20 декабря суд отправил под арест обвиняемого в подготовке взрыва в Ставрополе.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали подростков-диверсантов.

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