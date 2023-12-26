Скончался бывший начальник Московского уголовного розыска Василий Купцов

Бывший начальник Московского уголовного розыска (МУР) Василий Купцов скончался после тяжелой болезни на 72-м году жизнь. Об этом сообщает сайт ГУ МВД РФ по Москве.

Купцов поступил на службу в московскую милицию в 1974 году. Спустя два года он стал работать в уголовном розыске. В 1994 году Купцов возглавил МУР. В 1996 году он стал заместителем начальника московской милиции, а через три года — первым заместителем начальника, руководителем службы криминальной милиции.

В 2001 году Купцов в звании генерал-майора милиции вышел на пенсию. Он возглавлял организации ветеранов МУРа и ГУ МВД по Москве.

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