Россияне рассказали, где больше всего любят петь

Россияне любят петь: 43% опрошенных поют несколько раз в неделю, а практически треть (27%) — ежедневно. Это показало исследование сервиса «Звук», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Каждый третий (32%) признался, что пение приносит радость и удовольствие, а 17% респондентов помогает отвлечься от работы. Еще 8% опрошенных таким образом абстрагируются от рутины и повседневных забот. Интересно, что только 4% развивают свои вокальные способности.

Самым популярным местом, где поют россияне, стал собственный дом — ему отдал предпочтение каждый второй респондент (50%). Для трети россиян (33%) локация не имеет значения, 28% исполняют любимые треки сидя в машине, 14% — в гостях. Еще 8% регулярно поют в душе. Самыми необычными местами для пения стали салоны красоты (23%) и офисные переговорные (22%). А наименее популярными — касса супермаркета и автобусная остановка (менее 1% на каждый вариант ответа).

Любопытно, что для 36% участников опроса не имеет значения, слышит ли их кто-то со стороны — они просто наслаждаются процессом. Однако почти для каждого шестого (17%) важно внимание окружающих, ровно столько же опрошенных стесняются петь при других людях.

Иногда респонденты представляют, что исполняют песни в микрофон — для этого они используют расческу и фен (по 13%), пульт от телевизора (12%), зубную щетку (10%) и даже швабру (8%).

Большинство россиян (64%) ходят в караоке время от времени. Еще 7% посещают такие заведения по праздникам. Почти половина (46%) предпочитают ходить туда с друзьями, 17% — со второй половинкой, 11% — с коллегами после работы. Каждый десятый (10%) приходит в караоке с родителями, а 9% вовсе не нужна компания, чтобы попеть. Чаще всего россияне любят исполнять в караоке застольные и поп-песни, а также хиты групп «Руки Вверх», «Король и Шут», «Ария» и треки Григория Лепса.

48% опрошенных любят исполнять песни в жанре поп, 15% — рок и 14% — шансон. Наименее популярными оказались колыбельные и латина (по 2%). Большинство россиян предпочитают петь на русском языке (71%), при этом пятая часть может исполнить песни и на английском. Поют и на других языках: на китайском (10%), французском (8%) и немецком (7%).

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