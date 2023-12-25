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Священник Вернигор, обвиняемый в хищении 23 млн рублей, лишился духовного сана

Церковь лишила сана священника, ставшего фигурантом дела о присвоении и растрате

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В Перми Николая Вернигора, являвшегося настоятелем кафедрального собора в Кудымкаре и секретарем управления Кудымкарской епархии РПЦ, лишили духовного сана. Как сообщает «РБК-Пермь», церковный суд принял такое решение на фоне разбирательства по делу о присвоении и растрате бюджета его епархии.

Официально обвиняемый перестал являться священником с 1 декабря. Об этом Ленинскому районному суду заявил Андрей Литовка, секретарь управления Пермской епархии Русской православной церкви. Он выступил в качестве свидетеля и назвал подсудимого жадным и «недостаточно образованным». Кроме того, Литовка отметил, что Вернигор угрожал лично ему в телефонном разговоре с епархиальным юристом Петром Карелиным. Сейчас мужчину обвиняют в причинении церкви и епископу Кудымкарскому на покое Никону ущерба в размере 23,1 млн рублей.

При продаже автобуса, внедорожника и земельного участка в подмосковном поселке Малаховка он, как утверждает сторона обвинения, присвоил около 15 млн рублей, еще почти 7 млн рублей снял с расчетного счета в банке, похитил две иконы, имеющие особую художественную и культурную ценность, и еще 79 икон на общую сумму в почти 1 млн рублей.

В октябре 2022 года Вернигора отстранили от священнослужения, тогда же он потерял право ношения креста и рясы. С 22 ноября прошлого года священнослужитель находился в заключении. 30 ноября 2023 года началось разбирательство по этому уголовному делу.

От свидетеля Литовки суд узнал, что, согласно архивным документам РПЦ, впервые Вернигор ограбил епархиальную кассу в 1997 году, еще являясь слушателем духовного училища в Алма-Аты. В 2003 году он возглавлял приход в поселке Дивья Пермской области и потратил на личные нужды деньги, предоставленные администрацией Добрянского района на покупку легкового автомобиля для церкви.

Ранее священника Курмоярова приговорили к трем годам колонии за фейки о ВС РФ.

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