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В Челябинске неизвестный открыл стрельбу по окну маршрутки, за которым находились дети

В Челябинске мужчина обстрелял маршрутку с пассажирами

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«Недураки и дороги в Челябинске»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Недураки и дороги в Челябинске»

В Челябинске ищут человека, который выстрелил в маршрутку. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Инцидент произошел на маршруте №35, который следует от Новосинеглазово до Металлургического района. Неизвестный открыл стрельбу по окну микроавтобуса, за которым находились дети.

Во время произошедшего пассажиры не пострадали.

На ситуацию обратили внимание в МВД. Сотрудники ведомства проверяют информацию о произошедшем. Они планируют связаться с перевозчиком для уточнения всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в Новосибирске мужчина открыл стрельбу по детскому тренеру самбо.

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