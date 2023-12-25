В Челябинске неизвестный открыл стрельбу по окну маршрутки, за которым находились дети

В Челябинске ищут человека, который выстрелил в маршрутку. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Инцидент произошел на маршруте №35, который следует от Новосинеглазово до Металлургического района. Неизвестный открыл стрельбу по окну микроавтобуса, за которым находились дети.

Во время произошедшего пассажиры не пострадали.

На ситуацию обратили внимание в МВД. Сотрудники ведомства проверяют информацию о произошедшем. Они планируют связаться с перевозчиком для уточнения всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в Новосибирске мужчина открыл стрельбу по детскому тренеру самбо.