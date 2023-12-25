Мужчину арестовали за попытку ослепить лазером пилотов самолета и полицейского вертолета

В США мужчину арестовали после того, как он направил лазер на самолет и на полицейский вертолет, пытавшийся его остановить. Об этом сообщает NY Post.

Инцидент произошел 21 декабря в международном аэропорту Финикса Скай-Харбор, штат Аризона. Вечером пилот авиакомпании Southwest Airlines, заходивший на посадку, сообщил диспетчеру, что его осветил зеленый лазер. Затем поблизости показался патрульный вертолет, сотрудники полиции должны были установить нарушителя. В то же время он, по имеющимся данным, продолжил слепить пилотов лазерной указкой.

Расследованием занялось Федеральное управление гражданской авиации США (FAA). Вскоре 35-летний подозреваемый был задержан, теперь ему грозит крупный штраф. Как уточняется, FAA может оштрафовать виновника на сумму до $11 тыс. за единичный случай или даже на $30 тыс. за повторное нарушение.

Ранее подросток ослепил лазерной указкой пилотов заходящего на посадку самолета.