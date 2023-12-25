Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Мужчину арестовали за попытку ослепить лазером пилотов самолета и полицейского вертолета

В США поймали хулигана, который пытался ослепить лазерной указкой пилотов

close
100%
Shutterstock

В США мужчину арестовали после того, как он направил лазер на самолет и на полицейский вертолет, пытавшийся его остановить. Об этом сообщает NY Post.

Инцидент произошел 21 декабря в международном аэропорту Финикса Скай-Харбор, штат Аризона. Вечером пилот авиакомпании Southwest Airlines, заходивший на посадку, сообщил диспетчеру, что его осветил зеленый лазер. Затем поблизости показался патрульный вертолет, сотрудники полиции должны были установить нарушителя. В то же время он, по имеющимся данным, продолжил слепить пилотов лазерной указкой.

Расследованием занялось Федеральное управление гражданской авиации США (FAA). Вскоре 35-летний подозреваемый был задержан, теперь ему грозит крупный штраф. Как уточняется, FAA может оштрафовать виновника на сумму до $11 тыс. за единичный случай или даже на $30 тыс. за повторное нарушение.

Ранее подросток ослепил лазерной указкой пилотов заходящего на посадку самолета.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами