Жители Иркутска засняли на видео рысь, обнаруженную в подвале жилого дома

Рысь, найденная в подвале жилого дома в Иркутске, до весны будет жить в питомнике, там ей сделают необходимые процедуры и откормят. Об этом «Газете.Ru» рассказала сотрудница питомника для животных «К-9» Елена Прадчук. По ее словам, рысь могла быть домашней.

«Худая. Жила у кого-то, видимо. Не совсем дикая. Пока будет на карантине. Откормим, проглистогоним, весной будем решать, возможно ли выпустить в лес», — сказала она.

Местная жительница Екатерина рассказала «Газете.Ru», что неделю назад дети обнаружили рысь около подвала жилого дома. Женщина сначала не поверила и предположила, что около дома сидела обычная кошка. По ее словам, рысь отзывалась на человеческий голос.

«Она сидела около подвала, видимо, искала еду, так как в подвале жили кошки, которых подкармливала бабушка из этого дома. Мы пошли посмотреть, правда ли это рысь. Мы подошли, она посидела, что-то поела и убежала в окошко подвала. Знакомая вызвала сотрудников «К-9». Позже позвали ее «кыс-кыс», и она вылезла. Потом приехали сотрудники питомника и начали вызволять ее», — сказала она.

Еще один местный житель Борис в беседе с «Газетой.Ru» предположил, что дикое животное могло «позариться» на еду для бездомных кошек и собак, живущих в подвале. По его словам, рысь сидела под балконами и наблюдала за прохожими, не проявляя агрессию.

«Она просто сидела под балконами, возле подъездов и смотрела на людей. Когда я проходил мимо и остановился сфотографировать, она просто сидела и наблюдала. Насколько могу судить, это не взрослое животное, поэтому не агрессивное», — пояснил он.

По данным Telegram-канала питомника «К-9», дикую кошку заметили во дворах домов по улице Новаторов во Втором Иркутске (обособленный район Иркутска. – «Газета.Ru»). Сотрудникам питомника удалось поместить рысь в специальную ловушку и загрузить в автомобиль, но кошка вырвалась из клетки, поэтому машину с ней пришлось везти на эвакуаторе до питомника, где рысь поместили в вольер. За несколько дней проживания в подвале рысь успела расправиться с жившими там кошками.

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