Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Жители Иркутска засняли на видео рысь, обнаруженную в подвале жилого дома

Найденная в подвале жилого дома в Иркутске рысь могла быть домашней

Рысь, найденная в подвале жилого дома в Иркутске, до весны будет жить в питомнике, там ей сделают необходимые процедуры и откормят. Об этом «Газете.Ru» рассказала сотрудница питомника для животных «К-9» Елена Прадчук. По ее словам, рысь могла быть домашней.

«Худая. Жила у кого-то, видимо. Не совсем дикая. Пока будет на карантине. Откормим, проглистогоним, весной будем решать, возможно ли выпустить в лес», — сказала она.

Местная жительница Екатерина рассказала «Газете.Ru», что неделю назад дети обнаружили рысь около подвала жилого дома. Женщина сначала не поверила и предположила, что около дома сидела обычная кошка. По ее словам, рысь отзывалась на человеческий голос.

«Она сидела около подвала, видимо, искала еду, так как в подвале жили кошки, которых подкармливала бабушка из этого дома. Мы пошли посмотреть, правда ли это рысь. Мы подошли, она посидела, что-то поела и убежала в окошко подвала. Знакомая вызвала сотрудников «К-9». Позже позвали ее «кыс-кыс», и она вылезла. Потом приехали сотрудники питомника и начали вызволять ее», — сказала она.

Еще один местный житель Борис в беседе с «Газетой.Ru» предположил, что дикое животное могло «позариться» на еду для бездомных кошек и собак, живущих в подвале. По его словам, рысь сидела под балконами и наблюдала за прохожими, не проявляя агрессию.

«Она просто сидела под балконами, возле подъездов и смотрела на людей. Когда я проходил мимо и остановился сфотографировать, она просто сидела и наблюдала. Насколько могу судить, это не взрослое животное, поэтому не агрессивное», — пояснил он.

По данным Telegram-канала питомника «К-9», дикую кошку заметили во дворах домов по улице Новаторов во Втором Иркутске (обособленный район Иркутска. – «Газета.Ru»). Сотрудникам питомника удалось поместить рысь в специальную ловушку и загрузить в автомобиль, но кошка вырвалась из клетки, поэтому машину с ней пришлось везти на эвакуаторе до питомника, где рысь поместили в вольер. За несколько дней проживания в подвале рысь успела расправиться с жившими там кошками.

Ранее неизвестные украли у россиянки северного оленя.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами