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Академик призвал создать индивидуальные условия сдачи ЕГЭ для некоторых детей

Академик Ямбург призвал улучшить ЕГЭ для отдельных категорий детей

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Для отдельных категорий детей необходимо создать индивидуальные условия для сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом в эфире «Радио 1» заявил заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, академик РАО Евгений Ямбург.

«Есть дети с дислексией, у которых так устроен мозг, что они делают 30-40 ошибок, и, если после тщательной работы учителя они делают 20 ошибок — это огромная победа. Из таких детей получаются замечательные художники, журналисты, скульпторы», — отметил Ямбург.

Он подчеркнул, что в целом система ЕГЭ показывает себя хорошо. Экзамен, по его словам, стал объективным, больше нет утечек, а также замечаний от экспертов.

До этого зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин предложил сделать ЕГЭ добровольным форматом экзамена.

В ноябре первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова выступила с инициативой привлекать студентов педагогических вузов для работы на пунктах проведения ЕГЭ вместо учителей. Соответствующее предложение депутат направила в письме министру просвещения РФ Сергею Кравцову.

Ранее сообщалось, что в Херсонской и Запорожской областях продлят период без обязательного ЕГЭ.

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