Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Рысь забралась в подвал пятиэтажки в Иркутске

В Иркутске истощенная рысь забралась в подвал пятиэтажки

Во Втором Иркутске рысь пряталась под балконами многоэтажки и несколько дней жила в подвале, животное удалось отловить и доставить в питомник. Об этом сообщили сотрудники питомника собак «К-9» в Telegram-канале.

Дикую кошку заметили во дворах домов по улице Новаторов во Втором Иркутске, напуганное животное пряталось в подвале пятиэтажки, люди, обеспокоенные соседством с хищником, вызвали специалистов питомника.

Рысь удалось поместить в специальную ловушку и загрузить в автомобиль, но кошка вырвалась из клетки, поэтому машину с ней пришлось везти на эвакуаторе до питомника, где рысь поместили в вольер.

За несколько дней проживания в подвале рысь успела расправиться с жившими там кошками. Специалисты предполагают, что животное либо могли содержать в неволе в плохих условиях, либо пойманный восьмимесячный котенок рыси потерял мать и вышел к людям.

За состоянием зверя следят ветеринары, ее лечат и откармливают. При поимке никто не пострадал.

Ранее неизвестные украли у россиянки северного оленя.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами