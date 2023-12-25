Рысь забралась в подвал пятиэтажки в Иркутске

Во Втором Иркутске рысь пряталась под балконами многоэтажки и несколько дней жила в подвале, животное удалось отловить и доставить в питомник. Об этом сообщили сотрудники питомника собак «К-9» в Telegram-канале.

Дикую кошку заметили во дворах домов по улице Новаторов во Втором Иркутске, напуганное животное пряталось в подвале пятиэтажки, люди, обеспокоенные соседством с хищником, вызвали специалистов питомника.

Рысь удалось поместить в специальную ловушку и загрузить в автомобиль, но кошка вырвалась из клетки, поэтому машину с ней пришлось везти на эвакуаторе до питомника, где рысь поместили в вольер.

За несколько дней проживания в подвале рысь успела расправиться с жившими там кошками. Специалисты предполагают, что животное либо могли содержать в неволе в плохих условиях, либо пойманный восьмимесячный котенок рыси потерял мать и вышел к людям.

За состоянием зверя следят ветеринары, ее лечат и откармливают. При поимке никто не пострадал.

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