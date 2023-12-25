Еще один российский регион может одобрить эвтаназию бездомных собак

Законодательное собрание Забайкальского края в первом чтении одобрило законопроект об эвтаназии бездомных и агрессивных собак. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.

В случае принятия документа вышеуказанных животных будут готовы содержать в приютах 30 дней с последующей стерилизацией и возвращением в среду обитания либо передачей новым владельцам. Однако для этого собаки должны быть ниже 25 см в холке, в ином случае их ждет эватаназия.

Уточняется, что в приюте готовы до полугода содержать псов, у которых, по ряду признаков, может быть владелец. Если хозяин не объявится (или не появится новый), то животное также усыпят.

Необходимость принятия закона забайкальские депутаты обосновали большой нагрузкой на бюджет, которую оказывает бессрочное содержание собак. Так, в 2022 году на эти цели выделили 93 млн рублей, а в 2023-м — 153 млн.

Если законопроект с успехом пройдет все чтения и будет принят, то Забайкалье станет четвертым регионом, в котором будет действовать положение о «гуманной эвтаназии». Схожие меры уже приняты в Республике Алтай, Магаданской области и Бурятии. Причем на Алтае их утвердили совсем недавно — 19 декабря.

Ранее депутаты Госдумы обратились в Генпрокуратуру из-за разрешения эвтаназии собак в Бурятии.