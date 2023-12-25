Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Неизвестные украли у россиянки северного оленя

«Е1»: в Свердловской области неизвестные украли у женщины северного оленя

close
100%
Павел Львов/РИА «Новости»

В деревне Гилево Свердловской области неизвестные похитили у местной жительницы годовалого северного оленя. Об этом сообщает «Е1».

Северного оленя похитили с пастбища зоофермы в деревне Гилево, по словам владелицы животного, три оленя находились на пастбище недалеко от дома, когда супруг женщины поехал загонять зверей обратно, обнаружил, что годовалой самки Мяты нет.

«Колышек, к которому мы привязываем оленей, был вбит не до конца, на грунтовой дороге не было следов копыт. Никто в деревне не видел, чтобы олень шел сам. Мы с мужем искали оленя на двух машинах. Мы уверены, что олень не мог уйти сам. Скорее всего, подогнали машину и загрузили животное туда», — рассказала хозяйка зоофермы.

Похитителей разыскивает полиция.

Ранее медвежат, оставшихся без матери и выпрашивавших еду на автотрассе Сахалина, отловили.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами