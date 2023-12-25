Неизвестные украли у россиянки северного оленя

В деревне Гилево Свердловской области неизвестные похитили у местной жительницы годовалого северного оленя. Об этом сообщает «Е1».

Северного оленя похитили с пастбища зоофермы в деревне Гилево, по словам владелицы животного, три оленя находились на пастбище недалеко от дома, когда супруг женщины поехал загонять зверей обратно, обнаружил, что годовалой самки Мяты нет.

«Колышек, к которому мы привязываем оленей, был вбит не до конца, на грунтовой дороге не было следов копыт. Никто в деревне не видел, чтобы олень шел сам. Мы с мужем искали оленя на двух машинах. Мы уверены, что олень не мог уйти сам. Скорее всего, подогнали машину и загрузили животное туда», — рассказала хозяйка зоофермы.

Похитителей разыскивает полиция.

Ранее медвежат, оставшихся без матери и выпрашивавших еду на автотрассе Сахалина, отловили.