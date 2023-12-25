В России запустили проект о новогодней культуре

Пользователи VK и Дзена с 25 по 29 декабря получат бесплатный доступ к трансляциям и новогоднему контенту от деятелей культуры в рамках проекта «Культура под шубой», сообщает пресс-служба VK.

Проект открыла российская актриса театра и кино Юлия Пересильд, которая подвела итоги года и рассказала о своих творческих планах в рамках новогодней трансляции 24 декабря.

В рамках проекта интернет-пользователям покажут концерт ансамбля Questa Musica, спектакль «Комната Шекспира», а также организаторы проведут марафон «Щелкунчика» в исполнении артистов федеральных и региональных театров.

Кроме того, в рамках проекта блогер Никита Тау ответит на вопросы зрителей, а поэтесса Анна Егоян прочитает свои стихи.

На Дзене историк искусств и ведущая Artifex Алина Сопова поделится «Рецептами к столу от Сальвадора Дали», на канале «arts_tobe – просто об искусстве» проведут трансляцию о новогодних открытках Энди Уорхола для Tiffany&Co.

В проекте «Культура под шубой» принимают участие более 100 учреждений культуры, среди которых Третьяковская галерея, Музей Фаберже и другие.