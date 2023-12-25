Врач рассказала, как встретить Новый год без последствий для организма

Чтобы встретить Новый год без серьезных последствий для организма, важно ограничить количество жирной пищи. Об этом в интервью «Ридусу» сообщила врач-диетолог Марина Макиша.

«Сочетание алкоголя и очень жирной пищи — это высокий риск обострения холецистита и панкреатита. В медицинской статистике даже есть такое понятие, как «новогодний холецистит» или «новогодний панкреатит». Поэтому мы всегда предупреждаем, чтобы количество жирной еды, тех самых жирных майонезных салатов, было поменьше», — сказала врач.

Новогоднюю трапезу она посоветовала начинать с овощей. Нарезка или салат, по ее словам, позволит создать легкий объем в желудке. В качестве горячего она предлагает использовать нежирное мясо — птицу или рыбу.

Главный внештатный специалист МОНИКИ Наталья Морозова до этого предупреждала, что людям, имеющим проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ), следует отказаться от красной икры на новогоднем застолье. По ее словам, данный деликатес может обострить хронические заболевания.

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