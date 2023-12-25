Врачи назвали продукты, которые могут вызвать частичную потерю зрения

Неправильное питание может стать причиной ухудшения зрения. Сохранить глаза здоровыми и избежать частичной потери зрения можно, если избегать злоупотребления определенными продуктами, считает врач-офтальмолог Видновской КБ Минздрава МО Нурлана Аскерова. В их числе она назвала в беседе с Общественной Службой Новостей алкоголь, хлеб и чипсы.

Систематическое употребление алкоголя приводит к атрофии зрительного нерва, подчеркнула врач.

«Алкогольные напитки расширяют сосуды, тем самым увеличивая давление на глазное яблоко. Злоупотребление спиртным может привести к частичной или полной потере зрения», — предупредила она.

К продуктам из «группы риска» специалист также отнесла хлеб. В мучных изделиях содержится крахмал, который провоцирует выделение инсулина во время пищеварения. Быстрое усвоение крахмала приводит к сокращению связующего белка и негативно влияет на развитие глазного яблока, пояснила Аскерова. По ее словам, лучше сократить в рационе также другие продукты с углеводами: макароны, рис, картофель.

Помимо этого, врач посоветовала ограничить употребление продуктов с Е-добавками: чипсы, сухарики, газированные напитки и другое. Также лучше есть меньше соли, которая повышает внутриглазное давление, и сократить количество кофе, который плохо влияет на кровоснабжение сосудов глаз, заключила офтальмолог.

Напомним, также она посоветовала россиянам обратить внимание на здоровье глаз при использовании гаджетов. В частности, рекомендуется соблюдать дистанцию между глазами и экраном, а также следить за освещением.

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