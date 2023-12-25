Россиянам рассказали, как сэкономить на продуктах к новогоднему столу

Россияне могут сэкономить на покупках для новогоднего стола, если будут обращать внимание на продукты более дешевых брендов. Об этом «Москве 24» рассказал член правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Сергей Илюха.

«Есть нишевые товары, не уступающие по качеству популярным маркам, но они не так широко представлены на рынке и продаются только в определенных сетях. На них при хороших потребительских свойствах ретейлеры специально ставят не очень высокие цены для привлечения экономных покупателей», — отметил Илюха.

Еще один способ, который поможет сэкономить, — поиск акций и скидок на интересующие продукты. Однако на это требуется больше времени, поэтому праздничный стол стоит запланировать заранее. По словам эксперта, этот вариант отлично подойдет для товаров с продолжительным сроком хранения. Для более удобного поиска скидок специалист советует пользоваться маркетплейсами и сайтами известных сетевых магазинов, где можно сравнить цены и выбрать самое выгодное предложение.

Диетолог Лидия Ионова до этого советовала готовить более легкие соусы вместо стандартного майонезного, а также отказаться от потребления жирного мяса, рыбы и красной икры, чтобы снизить калорийность новогоднего стола.

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