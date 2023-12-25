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Подростки избили курьера у подъезда дома в Петербурге

Mash на Мойке: в Петербурге подростки избили курьера во дворе дома

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Pexels

На юге Петербурга трое подростков напали на курьера службы доставки, мужчину несколько раз ударили по голове. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Инцидент произошел во дворах жилых домов на Витебском проспекте в Петербурге и попал на запись камеры, установленной на одном из подъездов.

На кадрах ролика, опубликованного в сети, курьер службы доставки стоит возле дома, когда к нему подходит молодой человек и бьет мужчину по голове. К избиению присоединяются еще двое подростков, они распыляют курьеру в лицо перцовый баллончик и скрываются с места происшествия.

Обратился ли пострадавший в правоохранительные органы — неизвестно.

Ранее трех подростков задержали за избиение дворников-мигрантов в Петербурге.

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