Подростки избили курьера у подъезда дома в Петербурге

На юге Петербурга трое подростков напали на курьера службы доставки, мужчину несколько раз ударили по голове. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Инцидент произошел во дворах жилых домов на Витебском проспекте в Петербурге и попал на запись камеры, установленной на одном из подъездов.

На кадрах ролика, опубликованного в сети, курьер службы доставки стоит возле дома, когда к нему подходит молодой человек и бьет мужчину по голове. К избиению присоединяются еще двое подростков, они распыляют курьеру в лицо перцовый баллончик и скрываются с места происшествия.

Обратился ли пострадавший в правоохранительные органы — неизвестно.

Ранее трех подростков задержали за избиение дворников-мигрантов в Петербурге.