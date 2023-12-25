«Роскачество» разработало стандарт винной карты

Глава «Роскачества» Максим Протасов сообщил, что организация выполнила поручение Минпромторга и разработала стандарт карты вин. Этот стандарт будет доступен для использования ресторанами и кафе, пишет РИА Новости.

Протасов отметил, что разработанная форма позволит потребителям лучше понять, чего ожидать от такой карты. Он также подчеркнул, что стандарт будет содержать информацию о терруарах с их описаними.

В ноябре замглавы Минпромторга Виктор Евтухов предложил ввести квоты на российское вино в винных картах. Он отметил, что представленность российского вина в таких картах крупных городов выросла почти в три раза за последнее время. Но при этом, по его мнению, этого все равно недостаточно.

До этого сообщалось, что россияне стали переходить с красного вина на белое и розовое.

Также сооснователь и президент одного из крупнейших поставщиков вина в России Simple Group Максим Каширин заявлял, что импортное вино стоимостью до 700 рублей может исчезнуть из российских магазинов в течение 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Крыму на новогодние праздники не будут проводить массовые мероприятия.