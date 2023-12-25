Вучич: при беспорядках в Белграде пострадали полицейские, задержаны 35 человек

Два полицейских получили серьезные травмы во время беспорядков перед администрацией Белграда. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в интервью телеканалу Pink.

Глава государства также отметил, что несколько других полицейских получили легкие травмы от камней, которыми их забрасывали протестующие.

В связи с этими беспорядками Вучич созвал срочное заседание совета национальной безопасности в ночь на понедельник. Президент Сербии сообщил, что было задержано более 35 демонстрантов, но акции протеста еще продолжаются. Вучич добавил, что участники этих незаконных действий будут задержаны независимо от того, где они пытаются скрыться.

Ранее сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия» начали беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда. Они повредили стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, а также пытались проникнуть внутрь. Полиция отвечала слезоточивым газом.

Вечером в воскресенье представители правопорядка быстро разогнали протестующих перед администрацией Белграда, очистив площадь от них и установив оцепление.

Президент Сербии Александар Вучич заявил в обращении к гражданам, что эти протесты в Белграде являются попыткой лишить страну самостоятельности и суверенитета. Он заверил, что власти будут защищать порядок. Вучич также выразил благодарность партнерским спецслужбам других государств, которые предупредили Сербию о готовящихся беспорядках. По его словам, около 2,5 тысячи человек собрались у здания парламента, но только меньше половины из них участвовали в беспорядках.

Ранее в Косово задержали сына президента Сербии Александара Вучича.