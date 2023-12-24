В Петербурге заложили камень в основание будущего разводного моста

В Санкт-Петербурге установили закладной камень на месте строительства Большого Смоленского моста. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Александр Беглов.

«Заложили камень в основание будущего Большого Смоленского моста», — сообщил он.

Двукрылый разводной мост соединит берега Невы на самом большом промежутке в черте города – между мостом Александра Невского и Володарским. 60 метров — ширина судоходного пролета. Длина моста 1,6 километра.

По мосту будет ходить общественный транспорт, включая трамваи, проектируются велодорожки. Как отмечает РИА Новости, по мосту будет шесть полос движения, а также пешеходная дорожка.

До этого глава Санкт-Петербурга Александр Беглов представил достижения города в День региона на выставке «Россия». Там отметил, что Петербург строит первый разводной мост за 40 лет.

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