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В Петербурге заложили камень в основание будущего разводного моста

В Санкт-Петербурге заложили камень в основание Большого Смоленского моста

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Телеграм-канал «Александр Беглов»

В Санкт-Петербурге установили закладной камень на месте строительства Большого Смоленского моста. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Александр Беглов.

«Заложили камень в основание будущего Большого Смоленского моста», — сообщил он.

Двукрылый разводной мост соединит берега Невы на самом большом промежутке в черте города – между мостом Александра Невского и Володарским. 60 метров — ширина судоходного пролета. Длина моста 1,6 километра.

По мосту будет ходить общественный транспорт, включая трамваи, проектируются велодорожки. Как отмечает РИА Новости, по мосту будет шесть полос движения, а также пешеходная дорожка.

До этого глава Санкт-Петербурга Александр Беглов представил достижения города в День региона на выставке «Россия». Там отметил, что Петербург строит первый разводной мост за 40 лет.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о петербургском гостеприимном сезоне.

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