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В Москве мужчина вытолкнул девушку из окна пятого этажа

СК: в Москве 45-летний мужчина вытолкнул 22-летнюю девушку из окна пятого этажа

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Телеграм-канал «Прокуратура Москвы»

В Москве 45-летний мужчина выкинул 22-летнюю девушку из окна пятого этажа. Об этом сообщает прокуратура Москвы в Telegram-канале.

Пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии. Сообщается, что хозяин квартиры на улице Айвазовского вытолкнул ее на улицу, когда та стояла возле открытого окна.

Telegram-канал Mash сообщает, что девушка по имени Эигбедион Саксесс Э является уроженкой Нигерии. Якобы она оказалась в квартире мужчины, который праздновал день рождения, оказывая услуги сексуального характера. На него было заведено уголовное дело по статье о покушении.

До этого в Красноярске охрана выбросила избитых мужчиной в туалете девушек из бара. В результате потасовки одна из девушек получила сотрясение мозга, кроме того, врачи зафиксировали у нее на лице и теле синяки и ссадины.

Ранее боец ММА Нуров избил девушку из Казахстана в Таиланде.

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