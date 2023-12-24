Грипп А подтвердился у 55 детей из поезда Тюмень — Адлер

Грипп А подтвердился у 55 детей, которые находились в поезде Тюмень — Адлер, еще у 34 зафиксированы признаки ОРВИ. Об этом в своем Telegram-канале рассказала министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

«По информации, полученной от МЗ Саратовской области, на сегодняшнее утро из числа находящихся 111 наших детей из Краснодонского района заболевших 89, из них у 55 детей выставлен диагноз — грипп А, у 34 детей диагностирована острая респираторная вирусная инфекция», — написала она.

Остальные дети не заразились, а у больных состояние удовлетворительное. 12 детей уже передали законным представителям после отказа от лечения в стационаре.

Дети возвращались из Сибири, где отдыхали в детском лагере. 21 декабря группу из 125 человек сняли с поезда Тюмень — Адлер в Саратовской области и отправили в инфекционную больницу из-за повышенной температуры у 30 несовершеннолетних. Одного ребенка – 12-летнюю девочку – врачам спасти не удалось.

Ранее Минздрав рассказал подробности о госпитализации детей с поезда Тюмень — Адлер.