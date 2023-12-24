Подростки напали на гулявшего с девушкой юношу, заподозрив его в принадлежности к ЛГБТ*

В Сортавале несколько школьников нападали на прохожих, закидывая их снежками и оскорбляя. Видео потасовки, снятое пострадавшим, опубликовал местный Telegram-канал.

Малолетние хулиганы напали на молодого человека из-за его одежды и прически. Они стали называть его «геем» и попытались подраться с подругой юноши, которая гуляла с ним по городу. По словам пострадавшего, от действий агрессивных подростков сначала пострадал пожилой человек, который передвигался на костылях. После этого злоумышленники набросились на пару и сопровождали ее до дома, бросаясь снежками и используя выражения, которые, «наверное, даже на зоне не слыхали».

«Вломились к нам в подъезд, испоганили подруге дверь в квартиру, залепили снежками окна (1 этаж) и дождались, когда мы снова выйдем на улицу. Продолжили преследование, которое переросло в драку с моей подругой. Заявление написано», — уточнил молодой человек.

В ведомстве ситуацию пока не комментировали.

Ранее трех подростков задержали за избиение дворников-мигрантов в Петербурге.