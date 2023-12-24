Пьяная россиянка ударила ножом мужа, который отказался кормить животных

В Кармаскалинском районе Башкирии женщина напала на мужа и нанесла ему удар ножом во время пьяной ссоры. Об этом сообщает СУ СК РФ республики в Telegram-канале.

В Республике Башкортостан арестовали 39-летнюю россиянку за расправу над 52-летним супругом.

Инцидент произошел 20 декабря в Кармаскалинском районе республики, семейная пара распивала спиртные напитки, между супругами произошла ссора из-за того, что мужчина отказался накормить домашних животных.

В ходе конфликта его жена схватила нож и ударила мужа в область груди. Пострадавший вышел на веранду дома, а женщина ушла спать, утром раненого нашел сосед, он вызвал скорую помощь, но спасти мужчину не удалось.

В отношении россиянки возбуждено уголовно дело, задержанная находится под стражей.

Ранее пассажир челябинской маршрутки ударил водителя ножом и спрятался в квартире.