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Российский Дед Мороз побывал в Белоруссии

Дед Мороз в рамках своего новогоднего путешествия побывал в Белоруссии

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Телеграм-канал «Российский Дед Мороз»

Российский Дед Мороз из Великого Устюга в рамках своего новогоднего путешествия по странам ближнего и дальнего зарубежья побывал в Белоруссии. Об этом он написал в официальном Telegram-канале.

Дед Мороз провел в Белоруссии два дня. В первый день он поздравил учеников средней школы №67 и 50-й гимназии Минска. Для волшебного гостя подготовили праздничные выступления.

«Дед Мороз вручил школьникам сладкие гостинцы и поспешил к воспитанникам воскресной школы при Культурном духовно-просветительском центре «Ковчег». Ребята самостоятельно организовали концерт, исполнили рождественские песни и сделали на память новогодние картинки с Дедушкой», — сообщается в канале.

Во второй день своего путешествия Дед Мороз зажег огни на новогодней елочке в Минском районном центре культуры и побывал в гостях у воспитанников Вилейской специальной школы-интерната для детей с нарушением слуха.

В этом году новогодний тур Деда Мороза за рубеж проходил с 9 до 23 декабря. Праздничные мероприятия проходили в посольствах РФ и Русских домах. Также зимний волшебник посещал больницы и реабилитационные центры.

Новогодняя сказка является важной частью жизни детей. Педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Наталия Малетина рассказала, почему детям так важно верить в Деда Мороза.

Ранее почти 20% взрослых россиян признались, что верят в Деда Мороза.

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