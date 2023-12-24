В Ингушетии двое неизвестных в масках ворвались в больницу и ранили мужчину

Дерзкое нападение на больницу произошло в Ингушетии, двое мужчин ворвались в помещение для посетителей выстрелили в брата одного из пациентов. Об этом сообщает УМВД региона в Telegram-канале.

Инцидент произошел в Малгобекской больнице, в приемный покой ворвались двое неизвестных в масках, вооруженные травматическим пистолетом. Они попытались силой увезти с собой мужчину, который ухаживал за больным братом, после чего выстрелили в него несколько раз.

По данным «Известий» злоумышленники скрылись на автомобиле ВАЗ-2114. В городе объявлен план «Перехват», полиция устанавливает причастных к случившемуся лиц и обстоятельства произошедшего.

Пострадавший доставлен в отделение реанимации, за его жизнь борются врачи.

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