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В Курганской области пожарные спасли 100 свиней из горящей фермы

В Курганской области при пожаре на ферме спасли 100 свиней

Огнеборцы МЧС России спасли свиней во время пожара на ферме в деревне Кочарино в Курганской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Сообщение о возгорании свинофермы в деревне Кочарино Туктамышского муниципального округа поступило в экстренные службы утром 24 декабря. К моменту прибытия первых пожарных расчетов постройка была охвачена огнем на площади более ста квадратных метров.

В ходе тушения возгорания огнеборцы смогли выпустить из загонов 100 свиней, 20 животных спасти не удалось.

Причины пожара устанавливаются.

Ранее ферма с 50 коровами сгорела в Бурятии, пожар тушили несколько часов.

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