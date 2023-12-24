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В Чите ликвидировали пожар на стоянке

МЧС сообщило о ликвидации пожара в Чите, где сгорела стоянка с 30 автомобилями

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Shutterstock

Пожар в Чите, во время которого сгорела стоянка с 30 автомобилями и двухэтажный дом, полностью ликвидирован. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«Огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар в Забайкальском крае. Огнем уничтожены нежилой двухквартирный дом, автостоянка на площади 700 квадратных метров и 30 автомобилей», — говорится в сообщении ведомства.

Возгорание произошло в доме № 49 на улице Костюшко-Григоровича в ночь на 24 декабря. Ранее сообщалось, что пламя распространилось на территории площадью 700 кв. метров.

23 декабря сообщалось о пожаре в московском торговом центре «Хорошо», откуда из-за пожара пришлось эвакуировать людей. Задымление было видно на крыше ТЦ. В здании сработала сигнализация.

Ранее в Пермском крае пьяные соседки подрались и сожгли друг другу баню и дом.

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