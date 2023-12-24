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Секс-работница сломала позвоночник, выпав из окна квартиры после конфликта с клиентами

РЕН ТВ: в Москве проститутка упала с пятого этажа после конфликта с клиентами

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Depositphotos

Иностранка, занимающаяся проституцией, выпала с пятого этажа и сломала позвоночник после конфликта с клиентами в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 23 декабря на улице Айвазовского. 23-летняя девушка приехала в квартиру, где находились двое мужчин, которые собирались заняться групповым сексом. Гостья была не согласна с их условиями, но, по словам источника, в итоге «все же оказала интимные услуги».

Затем один из ее партнеров покинул квартиру, а второй остался и не отпускал секс-работницу, которая также попыталась уйти. После этого он, как утверждает пострадавшая, открыл окно и вытолкнул ее наружу.

Девушку, получившую в результате падения с высоты перелом позвоночника и множественные травмы, госпитализировали и поместили в реанимацию. Сейчас врачи борются за ее жизнь.

Агрессивного 44-летнего клиента задержали и доставили на допрос. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее жительница Петербурга сделала квартиросъемщиц секс-работницами и получила условный срок.

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