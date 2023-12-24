Горнолыжные трассы курортов Сочи оставили закрытыми из-за шторма

Курорты Сочи приняли решение оставить закрытыми горнолыжные трассы из-за шторма. Об этом, в частности, сообщили в Telegram-канале курорта «Роза хутор».

Вместе с этим, из-за закрытия трасс «Роза хутор» также приостановила продажу ски-пассов. Подъем посетителей без снаряжения планируют осуществлять по канатной дороге «Олимпия».

Закрытыми горнолыжные маршруты оставили и на курорте «Красная Поляна», где, при этом, работают три канатные дороги. На курорте «Газпром» сообщили РИА Новости об аналогичной ситуации, единственное — гостей принимает только одна канатная дорога.

В данный момент в Сочи действует штормовое предупреждение. С вечера 23 декабря в городе и окрестностях бушует сильный ветер. С начала шторма было повалено более 80 деревьев, а свыше 10 домов получили повреждения кровли. Согласно прогнозу синоптиков, штормовое предупреждение будет действовать до конца 25 декабря.

Ранее под Калининградом затопило десятки домов из-за разлива реки.