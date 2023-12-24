Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Горнолыжные трассы курортов Сочи оставили закрытыми из-за шторма

В Сочи не стали открывать горнолыжные трассы из-за продолжающегося шторма

close
100%
Артур Лебедев/РИА «Новости»

Курорты Сочи приняли решение оставить закрытыми горнолыжные трассы из-за шторма. Об этом, в частности, сообщили в Telegram-канале курорта «Роза хутор».

Вместе с этим, из-за закрытия трасс «Роза хутор» также приостановила продажу ски-пассов. Подъем посетителей без снаряжения планируют осуществлять по канатной дороге «Олимпия».

Закрытыми горнолыжные маршруты оставили и на курорте «Красная Поляна», где, при этом, работают три канатные дороги. На курорте «Газпром» сообщили РИА Новости об аналогичной ситуации, единственное — гостей принимает только одна канатная дорога.

В данный момент в Сочи действует штормовое предупреждение. С вечера 23 декабря в городе и окрестностях бушует сильный ветер. С начала шторма было повалено более 80 деревьев, а свыше 10 домов получили повреждения кровли. Согласно прогнозу синоптиков, штормовое предупреждение будет действовать до конца 25 декабря.

Ранее под Калининградом затопило десятки домов из-за разлива реки.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами