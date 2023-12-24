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Врач предупредил о риске летального исхода при гриппе

Врач Логачева заявила о риске осложнений и летальном исходе при гриппе

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Shutterstock

Грипп приводит к осложнениям у 10-12% пациентов, ежегодно болезнь может уносить жизни около 600 тысяч человек. Об этом сообщила кандидат медицинских наук, врач клинической лабораторной диагностики Наталья Логачева в беседе с изданием «Лента.ру».

«Любой грипп опасен развитием тяжелых осложнений, которые бывают и у детей, и у взрослых, а также риском летального исхода», — сказала врач.

При гриппе могут развиваться одышка, цианоз и признаки гриппозной пневмонии, на которую приходится 90% осложнений, отметила Логачева.

По ее словам, на фоне тяжелых или «молниеносных форм» гриппа может развиться острое жизнеугрожающее состояние — инфекционно-токсический шок. Она подчеркнула, что на развитие такого осложнения указывают снижение артериального давления, выраженная тахикардия, резкое падение температуры и отключение сознания. Кроме того, может развиваться респираторный дистресс-синдром, в таком состоянии человек в течение суток нуждается в госпитализации и переводе на искусственную вентиляцию легких.

Она предупредила, что в зоне риска появления осложнений гриппа находятся все, кто имеет хронические заболевания, связанные с сердечной недостаточностью, легочные патологии.

До этого исследователи обнаружили новый класс антител, способных нейтрализовать несколько штаммов вируса гриппа.

Ранее ученые установили вещество, помогающее замедлить набор веса и улучшить здоровье.

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