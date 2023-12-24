Названы семь мест в России для путешествия за зимней сказкой

Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ рассказали, в путешествие в какие российские регионы на зимних праздниках оставит незабываемые впечатления и ощущение сказки. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу образовательного учреждения.

»Суздаль избрали всероссийской столицей Нового года-2024», — уточнили в публикации.

Стены местного кремля «оживут», чтобы рассказать туристам историю древнего города.

В селе Мартыново, что в 60 километрах от Углича расположился музей кацкарей — этнической группы, которая живет в этих местах с XV века. Гостей встретят в 100-летней русской избе, познакомят с обрядом «убанчивания святочной елки» и рождественскими гаданиями.

Кроме того, в топ-7 вошли Ижевск, Улан-Удэ, Салехард, якутский поселок Томтор и Республика Алтай.

В середине декабря стало известно, куда россияне будут путешествовать на новогодних праздниках.

Ранее эксперты туротрасли назвали самые популярные у россиян зарубежные направления.