Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Названы семь мест в России для путешествия за зимней сказкой

Эксперты ВШЭ назвали семь мест в России, куда стоит поехать за зимней сказкой

close
100%
Shutterstock

Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ рассказали, в путешествие в какие российские регионы на зимних праздниках оставит незабываемые впечатления и ощущение сказки. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу образовательного учреждения.

»Суздаль избрали всероссийской столицей Нового года-2024», — уточнили в публикации.

Стены местного кремля «оживут», чтобы рассказать туристам историю древнего города.

В селе Мартыново, что в 60 километрах от Углича расположился музей кацкарей — этнической группы, которая живет в этих местах с XV века. Гостей встретят в 100-летней русской избе, познакомят с обрядом «убанчивания святочной елки» и рождественскими гаданиями.

Кроме того, в топ-7 вошли Ижевск, Улан-Удэ, Салехард, якутский поселок Томтор и Республика Алтай.

В середине декабря стало известно, куда россияне будут путешествовать на новогодних праздниках.

Ранее эксперты туротрасли назвали самые популярные у россиян зарубежные направления.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами