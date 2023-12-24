«Сумасшедшее» потепление придет на Урал и в Сибирь

Температура воздуха на 12-15 градусов выше нормы прогнозируется на Урале и в Сибири в ближайшие дни. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он счел такое резкое потепление в декабре «сумасшедшим», несусветным для конца декабря в этих регионах.

«<…> очень теплая погода, экстремально теплая будет на Урале, в Западной и Средней Сибири. <…> будет близкой к рекордам», — отметил Вильфанд.

По словам научного руководителя Гидрометцентра, в Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях ожидается до плюс 3 градусов, в Новосибирской, Омской, Томской областях — около 0 градусов. Даже на Таймыре столбик термометра поднимется до минус 10 градусов, а в Туруханском районе Красноярского края — до минус 5 градусов.

Метеоролог пояснил, что такое потепление связано с перемещением воздушных масс из Атлантики, отметил . Он подчеркнул, что теплая погода к середине недели накроет большую часть территории России.

Ранее российские ученые в Арктике зафиксировали миражи и белую радугу в один день.