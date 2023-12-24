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Снятый с мелководья сухогруз у побережья Анапы поставили на якорь на рейде порта Кавказ

Росморречфлот: сухогруз Blue Shark поставили на якорь на рейде порта Кавказ

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traveljeep/VK

Специалисты Азово-Черноморского филиала ФГБУ «Морспасслужба» завершили спасоперацию с теплоходом Blue Shark, поставив его на якорь на рейде порта Кавказ. Об этом сообщили в Telegram-канале Росморречфлота.

«Blue Shark стал на якорь в согласованном районе <…>. Флот Морспасслужбы вернулся на базу», — уточнили в сообщении.

Накануне стало известно, что перед тем как два буксира стащили Blue Shark с мели, 160-метровое судно обследовали водолазы, которые в итоге разрешили транспортировку. На борту судна под флагом Белиза в момент инцидента находился груз из 2746 тонн ячменя стоимостью 24 млн рублей.

Шторм выбросил на мель сухогруз в Краснодарском крае рядом с поселком Витязево 27 ноября. Из-за со сложных метеоусловий и отсутствием буксиров судно долгое время не могло получить помощь. У Blue Shark отсоединился якорь.

Ранее сухогруз разломился пополам из-за шторма у берегов Турции.

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