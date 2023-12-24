На Украине рассказали о побеге волонтеров за границу

Глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин заявил, что 10 украинских волонтеров, отправившиеся за границу за гуманитарной помощью, решили не возвращаться на родину. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Прокудина, волонтеры представляли организации «Единая Украина» и «Аджалык». Он подчеркнул, что они уже несколько раз покидали территорию Украины для получения гуманитарной помощи.

Сбежавших планируют привлечь к ответственности, а другим волонтерам данных организаций больше не будут выдавать разрешения на выезд из страны, добавил Прокудин.

22 декабря сообщалось, что Украина намерены набрать в ряды ВСУ необходимое количество людей с помощью мобилизации и привлечения добровольцев.

Однако в этот же день стало известно, что в Германии отказались выдавать Киеву уехавших из страны украинцев для мобилизации.

21 декабря секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил о необходимости мобилизовать всех украинцев.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.