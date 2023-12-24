В РФ утвердят проект стратегии развития Росстата и системы госстатистики до 2030 года

Проект стратегии развития Росстата и системы госстатистики разработают в 2024 году. Такое поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

В сообщении уточнили, что проект рассчитан до 2030 года.

«Такое поручение дал <…> Мишустин по итогам стратегической сессии <…> «Развитие статистики», состоявшейся 28 ноября», — отметили в кабмине.

По словам Мишустина, в современном мире работа с данными приобретает все большее значение. Он подчеркнул важность того, чтобы россияне получали объективную информацию. Среди требований к ней премьер-министр назвал достоверность и оперативность.

К подготовке проекта подключат Росстат, Минэкономразвития, Минфин и другие ведомства, а также общественные и научные организации.

В конце декабря стало известно, на что россияне берут микрозаймы «до зарплаты». Такую статистику «Газете.Ru» предоставили в пресс-службе онлайн-сервис альтернативного кредитования Moneyman.

Ранее российское правительство отменило ориентирование на рейтинги западных рейтинговых агентств и оценки Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) при выдаче кредитов иным странам.