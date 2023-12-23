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В ФСБ заявили, что Сафронов пошел на госизмену сознательно

Следователь ФСБ: Сафронов понимал, что совершает госизмену и может получить срок

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Экс-советник главы «Роскосмоса» и журналист газеты «Коммерсантъ» Иван Сафронов, понимал, что совершает преступление и может получить солидный тюремный срок. Об этом указали в материалах следствия, обнародованных в спецрепортаже телеканала »Россия 24».

«Есть вещи, которые лучше не делать... Я не хочу, чтобы мне в 30 лет дали 20», — сказал Сафронов в одной из бесед.

По словам заместителя начальника 1-го отдела Следственного управления ФСБ России Александра Чабана, в «Коммерсанте» Сафронов «занял свою нишу» благодаря источникам информации, которые ему передал «по наследству» отец. В «Коммерсанте» полковник запаса Иван Сафронов-старший освещал работу военно-промышленного комплекса, космической отрасли, а также вопросы военно-технического сотрудничества России с зарубежными странами.

До этого Чабан заявил, что Сафронов передавал ФРГ секретные данные о ходе операции ВС РФ в Сирии в 2015 году.

Ранее журналист Иван Сафронов прокомментировал свой приговор к 22-летнему тюремному сроку.

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