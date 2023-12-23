В Москве атмосферное давление понизилось до экстремальных значений

Научный руководитель Гидрометцентра России роман Вильфанд сообщил ТАСС, что атмосферное давление 23 декабря в Москве сильно понизилось и приблизилось к рекордным значениям.

«Сегодня в связи с приближением центра циклона давление понизилось до экстремальных значений, почти рекордных», — сказал он.

По словам эксперта, рекорд зафиксирован в 1971 году и составил 723,8 миллиметра ртутного столба, а сегодня оно опустилось до 723 миллиметров ртутного столба.

23 декабря в Москве объявили повышенный уровень погодной опасности.

Кроме этого, Вильфанд сообщил, что в течение предновогодней недели атмосферное давление будет оставаться низким в столице.

До этого главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве ожидается еще одна волна оттепели.

Ранее кардиологи предупредили о повышении риска инфаркта и инсульта зимой.