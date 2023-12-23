Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Москве атмосферное давление понизилось до экстремальных значений

Вильфанд: атмосферное давление в Москве приблизилось к рекордно низким значениям

close
100%
РИА «Новости»

Научный руководитель Гидрометцентра России роман Вильфанд сообщил ТАСС, что атмосферное давление 23 декабря в Москве сильно понизилось и приблизилось к рекордным значениям.

«Сегодня в связи с приближением центра циклона давление понизилось до экстремальных значений, почти рекордных», — сказал он.

По словам эксперта, рекорд зафиксирован в 1971 году и составил 723,8 миллиметра ртутного столба, а сегодня оно опустилось до 723 миллиметров ртутного столба.

23 декабря в Москве объявили повышенный уровень погодной опасности.

Кроме этого, Вильфанд сообщил, что в течение предновогодней недели атмосферное давление будет оставаться низким в столице.

До этого главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве ожидается еще одна волна оттепели.

Ранее кардиологи предупредили о повышении риска инфаркта и инсульта зимой.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами