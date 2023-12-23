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Сотни работников «дочки» Airbus заболели после рождественского корпоратива

Guardian: более 700 работников Airbus заболели после рождественского корпоратива

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Omar Sanadiki/Reuters

Более 700 работников компании Airbus Atlantic — «дочки» французской аэрокосмической компании Airbus отравились на рождественском корпоративе. Об этом сообщает The Guardian.

«Изысканный рождественский ужин для 2600 работников привел к заболеванию сотен сотрудников», – говорится в статье.

Корпоратив проходил 14 декабря в ресторане компании на заводе Airbus Atlantic в Монтуар-де-Бретань на западе Франции. Органы здравоохранения начали расследование, чтобы установить причину массовой вспышки гастроэнтерита.

Airbus Atlantic, к слову, производит кресла для пилотов и пассажиров.

В начале декабря глава корпорации Airbus Гийом Фори заявил в интервью Financial Times, что в будущем компании может понадобиться господдержка от стран ЕС. Финансирование нужно для разработки новых моделей пассажирских самолетов.

Ранее во Франции учеников заподозрили в попытке отравления учителя во время чаепития.

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