Полиция Чехии знала о намерениях «пражского стрелка», но не смогла его остановить

За три часа до произошедшей в Карловом университете трагедии с массовой стрельбой полиция знала, что преступник едет в Прагу с оружием, но не смогла найти его и помешать. Об этом со ссылкой на чешскую газету Mlada fronta Dnes сообщает ТАСС.
«Правоохранители знали, что преступник учится на философском факультете и может направляться именно туда. Они приехали к главному зданию факультета, но, получив новую информацию, покинули его. Именно туда через некоторое время прибыл [24-летний студент Давид Козак]», — говорится в публикации.
Попытки локализовать его местонахождение по мобильному телефону не увенчались успехом. Один из полицейских патрулей был направлен к дому предполагаемого (на тот момент) стрелка в селе Хостоунь и обнаружил в подвале тело отца преступника с несовместимыми с жизнью огнестрельными ранениями.
Там же полиция обнаружила и обезвредила самодельное взрывное устройство с часовым механизмом.
21 декабря сообщалось, что в университете Праги произошла стрельба. Нападавший мог вдохновиться брянской школьницей.
23 декабря в связи с трагедией в Чехии объявлен всеобщий траур.
Ранее очевидец сообщил о деталях стрельбы в Праге.