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Полиция Чехии знала о намерениях «пражского стрелка», но не смогла его остановить

Mlada fronta Dnes: полиция знала, что пражский стрелок едет в город с оружием

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Michal Kamaryt/CTK Photo/Global Look Press

За три часа до произошедшей в Карловом университете трагедии с массовой стрельбой полиция знала, что преступник едет в Прагу с оружием, но не смогла найти его и помешать. Об этом со ссылкой на чешскую газету Mlada fronta Dnes сообщает ТАСС.

«Правоохранители знали, что преступник учится на философском факультете и может направляться именно туда. Они приехали к главному зданию факультета, но, получив новую информацию, покинули его. Именно туда через некоторое время прибыл [24-летний студент Давид Козак]», — говорится в публикации.

Попытки локализовать его местонахождение по мобильному телефону не увенчались успехом. Один из полицейских патрулей был направлен к дому предполагаемого (на тот момент) стрелка в селе Хостоунь и обнаружил в подвале тело отца преступника с несовместимыми с жизнью огнестрельными ранениями.

Там же полиция обнаружила и обезвредила самодельное взрывное устройство с часовым механизмом.

21 декабря сообщалось, что в университете Праги произошла стрельба. Нападавший мог вдохновиться брянской школьницей.

23 декабря в связи с трагедией в Чехии объявлен всеобщий траур.

Ранее очевидец сообщил о деталях стрельбы в Праге.

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